Pioggia e asfalto bagnato sulle Madonie, è sfida alla 109ª Targa Florio

La 109ª edizione della Targa Florio si sta rivelando una competizione affascinante e altamente selettiva, grazie anche alle condizioni meteorologiche variabili che hanno caratterizzato la gara. Le prime prove sono state segnate dalla pioggia, che ha reso i tornanti delle Madonie ancora più insidiosi e spettacolari. L’evento, che si svolge tra il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e la Coppa Rally di Zona (CRZ), ha visto un ampio pubblico entusiasta delle performance dei piloti.

Nel CIAR, il duo Andrea Crugnola ed Elia Ometto, a bordo della Citroën C3 Rally2, ha dominato le prime fasi della competizione con sei scratch su otto prove, accumulando un vantaggio di 13 secondi e 6 decimi su Giandomenico Basso e Lorenzo Granai. Anche Simone Campedelli si distingue, mantenendo una solida posizione in classifica. Nel CIRAS, la Porsche Carrera RS di Angelo Lombardo e Roberto Consiglio guida la classifica generale, con ottimi tempi nelle ultime prove, seguiti da Andrea Smiderle su Subaru Legacy e Salvatore Riolo su Porsche 911 SC.

La Coppa Italia di Zona vede Emanuele La Torre e Markus Salemi in testa, con la loro Skoda Fabia, grazie a tre scratch su quattro prove. In questo scenario, la gestione delle gomme è stata cruciale per affrontare le condizioni mutevoli del terreno. Nonostante la pioggia, la gara ha continuato a entusiasmare i partecipanti e il pubblico, con una seconda giornata che promette ulteriori sfide e sorprese.

👁 Articolo letto 151 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.