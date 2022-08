Piogge alluvionali, in arrivo aiuti per 14 milioni alle aziende agricole danneggiate nell’ottobre e novembre 2018

Assegnati i fondi in aiuto alle ditte e imprese agricole che hanno subito danni  a causa delle piogge alluvionali di ottobre-novembre 2018 per un totale di oltre 14 milioni di euro. Per il ristoro dei danni il Mipaaf ha assegnato un fondo di 14.369.016 di euro che è stato ripartito in proporzione al fabbisogno comunicato dagli Ispettorati provinciali Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa (nessuna istanza è arrivata da Trapani).

La fetta pi√Ļ cospicua della dotazione finanziaria √® andata alla provincia di Siracusa (7.941.014), seguita da Catania (3.048.276) ed Enna (1.843.543).¬†Sono 1059 le ditte/imprese agricole danneggiate dalle avversit√† atmosferiche che hanno presentato istanza per il risarcimento danni.

Secondo la¬†graduatoria stilata dal Dipartimento regionale Agricoltura¬†le oltre mille aziende agricole ammesse al finanziamento¬†“Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018”¬†riceveranno il contributo fino alla concorrenza massima del 40 per cento dell’importo ritenuto ammissibile rispetto alle spese sostenute per strutture, produzioni e prestito-credito.¬†