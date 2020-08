Pino Aprile a Villa Piccolo: “Non sono i cittadini a dividere l’Italia, ma una classe politica inadeguata”

Un folto pubblico, attento e colto, √® stato coinvolto in una brillante disamina storica e politica dal giornalista e scrittore Pino Aprile, giunto nei giorni scorsi in provincia di Messina, per presentare il suo ultimo libro “Il Male del Nord. Perch√®¬†o si fa l’Italia da Sud o si muore”.

Dopo un incontro a Ficarra, in cui ha dialogato con il giornalista Massimo Scaffidi, Pino Aprile, ha fatto tappa a Capo d’Orlando a Villa Piccolo, accolto dal padrone di casa, il presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Andrea Pruiti Ciarello. Ad accompagnare il fondatore del Movimento 24 Agosto, Franco Calderone, coordinatore per la Sicilia dello stesso Movimento.

L’incontro √® stato organizzato dal presidente del circolo di Brolo, Nino Ricciardello, che ha anche introdotto i lavori. A portare i saluti istituzionali, il presidente del Consiglio di Capo d’Orlando, Carmelo Galip√≤.¬†Un lungo ed accorato intervento, quello di Pino Aprile, che non ha mai portato ad un calo di attenzione gli astanti, che numerosi sono accorsi a Villa Piccolo, per ascoltare dalla viva voce di chi, da anni si batte contro le sperequazioni di un Sud, sempre pi√Ļ periferia d’Italia, a cui vengono estorte in continuazione risorse a favore di un ricco Nord, rimpinguato dal consenso complice di una classe politica da decenni inadeguata. Pino Aprile, ha toccato diversi temi, da quello delle infrastrutture, all’asse viaria, mettendo subito in chiaro che √® la politica mediocre ed opportunista che divide i territori, non i cittadini ed il Covid ha finalmente¬†messo a nudo questa triste realt√†, che tutte le classi dirigenti sapevano, ma che a molti interessava tacere ai loro concittadini. Sono state alcune persone vittime di questo terribile virus, a scoprire da sole, che al Sud, come e forse pi√Ļ del Nord, ci sono presidi sanitari di eccellenza, gente perbene ed ospitale e medici e scienziati di fama mondiale.

C’√® chi proveniente dalla Lombardia o dal Veneto e l√¨ gi√† dato per spacciato, √® stato risvegliato dal coma, proprio da medici siciliani e molisani, che operano in strutture di eccellenza. Quello che manca al Sud, non sono le professionalit√†, ma le risorse, che sistematicamente vengono dirottate verso le strutture di vario genere prevalentemente del nord est. Saggia la decisione dell’Ue di imporre un 40% dei 209 miliardi del recovery fund, da destinare al Mezzogiorno d’Italia. Il problema √® se le misure verranno attuate.¬†

Molto seguito anche l’intervento di Andrea Pruiti Ciarello, tra i legali che di recente, hanno chiesto l’accesso agli atti per ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le copie dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Governo Conte, che hanno supportato le azioni del Governo, durante il periodo di chiusura nei mesi di Marzo e Aprile.¬†

“Ritengo che gli italiani abbiano il diritto di conoscere tutte le motivazioni di quegli atti che li hanno costretti a casa per 69 lunghi giorni – ha affermato Andrea Pruiti Ciarello – . Le iniziative giudiziarie sono state portate avanti dalla Fondazione Einaudi, grazie all’impegno di una straordinaria squadra di colleghi, della qquale mi onoro di fare parte: Rocco Todero, Enzo Palumbo, Federico Tedeschini, Ezechia Reale e Nicola Galati”.

In prima battuta i legali hanno vinto al Tar, ma il Governo Conte, ha proposto tramite l’ Avvocatura dello Stato, ricorso al Consiglio di Stato , appellandosi a motivi di “sicurezza nazionale e all’ordine pubblico”. Il CdS, accogliendo il ricorso, ha sospeso il provvedimento, riservandosi la decisione per il prossimo 10 Settembre. Sar√† la¬† Terza Sezione del Consiglio di Stato, quindi, a decidere se i cittadini debbano conoscere le motivazioni di una restrizione coatta delle proprie libert√†, senza aver commesso alcun reato.