Piazza Duomo ospita la Giornata nazionale dell’Ordine di Malta

Domani, 18 ottobre, si terrà la Giornata nazionale dell’Ordine di Malta, con eventi organizzati in contemporanea in 34 città italiane per promuovere le attività assistenziali e sanitarie dell’istituzione. A Messina, l’iniziativa si svolgerà in piazza Duomo, dalle 9 alle 14, dove membri e volontari incontreranno i cittadini per illustrare i progetti attivi sul territorio e offrire servizi di prevenzione e informazione sanitaria gratuita.

La manifestazione, coordinata dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, prevede punti informativi sulle attività dell’Ordine, dimostrazioni di primo soccorso, screening medici e distribuzione di materiale divulgativo. A fornire assistenza saranno operatori sanitari e volontari qualificati del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), affiancati da personale delle delegazioni locali.

“Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per consolidare il rapporto con le comunità locali e far conoscere concretamente il nostro impegno quotidiano al servizio dei più fragili”, ha dichiarato Lorenzo Borghese, presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

L’Ordine di Malta, attivo in Italia attraverso tre gran priorati — Roma, Lombardia-Venezia e Napoli-Sicilia — opera tramite 29 delegazioni territoriali e un corpo militare, svolgendo attività di assistenza sanitaria, emergenza e solidarietà sociale su tutto il territorio nazionale.

