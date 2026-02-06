Piazza Duomo celebra Sant’Agata tra concerto e partecipazione

La notte del 3 febbraio ha visto Piazza Duomo a Catania trasformarsi in uno spazio di partecipazione collettiva in occasione de “A sira o tri”, appuntamento centrale delle celebrazioni agatine. L’evento si è inserito nel calendario del Giubileo Agatino per il 900° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, affiancato dalla ricorrenza degli 800 anni di San Francesco e da omaggi a figure storiche della musica come Riz Ortolani e Pietro Branchina.

La conduzione di Salvo La Rosa ha accompagnato il pubblico lungo un percorso narrativo che ha alternato momenti di riflessione e passaggi musicali. Protagonisti della serata sono stati il Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, e l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, guidata dal maestro Giuseppe Romeo, che hanno proposto un programma articolato, capace di coniugare repertorio sacro e memoria civile.

Particolare attenzione è stata riservata all’intervento del coro dei “Fanciulli di Agata”, le cui voci hanno introdotto una fase di raccoglimento prima dell’ingresso del flautista Andrea Griminelli, ospite internazionale della serata. Il suo contributo ha preceduto l’esibizione del tenore Alberto Munafò, che ha dedicato un omaggio a Franco Battiato, inserendosi nel solco del dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Il concerto ha inteso valorizzare il significato storico e religioso delle ricorrenze celebrate, collegando la dimensione devozionale a quella culturale. Il finale è stato accompagnato da un gioco di luci che ha coinvolto l’intera piazza, suggellando una serata partecipata da migliaia di persone e inserita nel più ampio percorso delle festività in onore della patrona di Catania.

👁 Articolo letto 216 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.