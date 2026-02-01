Piano neve attivo, interventi sulle strade provinciali dei Nebrodi

La Città Metropolitana di Messina ha attivato un piano operativo straordinario per fronteggiare l’emergenza neve che ha interessato le aree montane dei Nebrodi, garantendo la sicurezza della circolazione lungo diverse strade provinciali. Fin dalle prime ore della giornata, personale e mezzi dell’autoparco sono stati impegnati in interventi di sgombero e prevenzione del ghiaccio, in risposta alle abbondanti precipitazioni nevose.

Le operazioni hanno riguardato in particolare la Strada Provinciale 110 Montalbanese, nel tratto compreso tra Montalbano, Polverello e Favoscuro, la SP 168 Caronia–Capizzi e la SP 166 Portella Bufali. Si tratta di arterie che attraversano i territori comunali di Cesarò e San Teodoro e che rappresentano collegamenti essenziali per residenti e pendolari delle comunità nebroidee.

Le squadre operative hanno lavorato in modo continuativo, impiegando mezzi spazzaneve e spargisale, con un’azione coordinata finalizzata a mantenere la transitabilità delle principali direttrici viarie e a ridurre i disagi legati all’ondata di maltempo. Il monitoraggio costante dei tratti più critici ha consentito di intervenire tempestivamente nelle situazioni di maggiore rischio.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha dichiarato: «Abbiamo attivato immediatamente il piano neve utilizzando risorse interne, uomini e mezzi dell’autoparco della Città Metropolitana, per assicurare la sicurezza della circolazione e limitare i disagi nei territori montani dei Nebrodi». Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato come «l’intervento sia frutto di una programmazione puntuale e della professionalità del personale».

La Città Metropolitana di Messina ha confermato il mantenimento di un presidio costante nelle zone interne, assicurando la piena operatività dei servizi a tutela della mobilità e della sicurezza nelle aree montane.

