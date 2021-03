Piano di Formazione Docenti Ambito XVI (29 Istituti scolastici e 50 Comuni): riunione cabina di Regia

Presso i locali dell’Istituto Alberghiero di Brolo si è svolta la riunione dei Dirigenti scolastici componenti la cabina di regia per la formazione dell’Ambito XVI (29 Istituti scolastici e 50 comuni): Maria Ricciardello (IIS “Merendino” – Capo d’Orlando), Maria Grazia Antinoro (I.C. “Aversa” – Mistretta, Enrica Marano (I.C. Terme Vigliatore), Clotilde Graziano (I.C. “Pirandello”- Patti), Maria Larissa Bollaci (Liceo “Sciascia Fermi” -Sant’Agata di Militello, Fabio Guarna (ITIS “Torricelli” – Sant’Agata di Militello, Leon Zingales (I.C. “Anna Rita Sidoti” – Gioiosa Marea).

Tale riunione, svolta in un clima di totale condivisione ed unità di intenti, ha avuto l’obiettivo di individuare gli esperti formatori, di comprovata esperienza e alta professionalità , ai quali affidare la realizzazione delle attività formative, previste nel Piano di formazione dei docenti per il corrente anno scolastico, elaborato dalle istituzioni scolastiche, polo per la formazione per la Rete di Ambito N. 16 – Messina.

Per poter rendere tutti i docenti dell’ambito sempre più aggiornati, valorizzandone talenti e peculiarità , sono state progettate Unità Formative all’interno di un ampio orizzonte: discipline scientifico-tecnologiche (STEM); nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli esami di stato (D.Lgs.62/2017); realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.Lgs. 65/2017); linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019); contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.); inclusione degli alunni con Bes, Dsa e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); Piano nazionale scuola digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.