Petralia Sottana, XVII edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”
Dal 24 al 26 ottobre Petralia Sottana ospiterà la XVII edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”, manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze gastronomiche, artigianali e culturali delle Madonie. L’evento, ormai riconosciuto a livello regionale, propone tre giornate di degustazioni, spettacoli e attività che coinvolgeranno visitatori e produttori locali.
L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 ottobre lungo corso Paolo Agliata, con l’apertura degli stand e spettacoli serali in Piazza della Vittoria e Piazza Umberto I. Sabato 25 ottobre si terranno escursioni naturalistiche sul Sentiero Italia, un convegno giuridico promosso dall’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, un cooking show a cura dello chef Simone Scelfo e il concerto di Giampiero Amato Sicilian Family, seguito da un DJ set. Domenica 26 ottobre si concluderà con la degustazione gratuita di ricotta, bagna cauda e carne di fassona piemontese, offerte dal comune gemellato di Trinità, oltre a un raduno di auto e moto d’epoca e spettacoli itineranti dei “Cugini della Serenata”.
«La festa è ormai un punto fermo della programmazione del nostro comune» ha dichiarato il sindaco Pietro Polito, sottolineando la valenza regionale della manifestazione e il suo ruolo nella valorizzazione delle aree interne. Per Robert Pepe, presidente del Consorzio del Centro Commerciale Naturale, «l’iniziativa rappresenta un’occasione per raccontare l’identità del territorio attraverso i suoi prodotti e le storie dei piccoli produttori».
Il programma comprende anche laboratori artigianali e creativi, visite guidate, attività solidali e l’apertura straordinaria del Museo Civico “Antonio Collisani”. L’organizzazione è curata dal Consorzio Centro Commerciale Naturale “Antonio Pepe” con il supporto del Comune di Petralia Sottana e della BCC delle Madonie, e con il cofinanziamento della Regione Siciliana.
