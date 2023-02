Perizia psichiatrica per Laura Di Dio, l’omicida della suocera

Laura Di Dio, una giovane donna di 32 anni, √® stata arrestata lo scorso 4 febbraio a Pietraperzia per l’omicidio della sua suocera, Margherita Margani, di 62 anni. L’accusa √® pesante e i legali dell’indagata, guidati dal difensore Salvatore Timpanaro, hanno deciso di richiedere una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale della loro assistita.

L’incidente probatorio, richiesto dal difensore al Gip presso il Tribunale di Enna Giuseppe Noto, √® un’indagine di natura tecnica finalizzata a raccogliere elementi di prova utili per la difesa dell’imputata. In questo caso, l’obiettivo √® quello di dimostrare che Laura Di Dio non era in grado di intendere e di volere al momento del delitto.

La richiesta di una perizia psichiatrica √® un atto comune in casi simili, in cui la difesa cerca di dimostrare che l’imputato ag√¨ in stato di alterazione psicologica al momento del reato. Tuttavia, la decisione finale spetta al giudice, che potrebbe anche rifiutare la richiesta di incidente probatorio se ritiene che le prove gi√† raccolte siano sufficienti per giungere a una sentenza.