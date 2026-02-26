Perde la vista dopo intervento al “Barone Romeo”, risarcita paziente

È stata riconosciuta e risarcita la paziente che, nel 2014, aveva perso la vista all’occhio destro in seguito a un intervento chirurgico eseguito all’ospedale “Barone Romeo” di Patti. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha corrisposto alla donna, oggi ultra settantenne, un indennizzo pari a 108 mila euro, oltre alla rifusione delle spese legali.

La decisione è divenuta definitiva dopo la pronuncia del Tribunale di Messina, con sentenza emessa lo scorso ottobre dal giudice Scaramuzza, che ha accolto le argomentazioni del legale della paziente, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per la perdita della funzionalità visiva dell’occhio operato.

La vicenda risale al 29 gennaio 2014, quando la donna, residente nel comprensorio pattese, era stata ricoverata per sottoporsi a un intervento di vitrectomia all’occhio destro, considerato di routine. Tuttavia, a seguito dell’operazione, la paziente non solo non ha recuperato la vista, ma ha riportato la perdita completa dell’uso dell’occhio. Le complicanze insorte hanno reso necessario un ulteriore intervento chirurgico due giorni dopo, a causa di intensi dolori.

Gli accertamenti tecnici hanno individuato l’origine dell’infezione nelle condizioni della sala operatoria. I consulenti hanno rilevato l’assenza dei requisiti minimi di sterilizzazione, evidenziando gravi carenze nella documentazione relativa alle procedure igienico-sanitarie. In particolare, non risultavano disponibili né il report di disinfezione dell’ambiente operatorio né le schede attestanti la sterilizzazione degli strumenti utilizzati.

Il Tribunale ha ritenuto tali mancanze determinanti, sottolineando l’impossibilità per l’Asp di dimostrare l’adozione delle misure necessarie a prevenire l’infezione batterica. Il giudice ha quindi riconosciuto il nesso causale tra la condotta negligente della struttura sanitaria e il danno subito dalla paziente, attribuendo all’ospedale la responsabilità dell’evento.

