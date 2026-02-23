Perde il lavoro e tenta di gettarsi da un ponte, salvato dai Carabinieri

Un uomo di 47 anni è stato tratto in salvo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, con il supporto dei militari della locale Stazione, mentre minacciava di togliersi la vita lanciandosi da un ponte ferroviario.

L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, dopo che l’uomo, residente nel territorio, aveva contattato telefonicamente la caserma dell’Arma manifestando l’intenzione di compiere il gesto estremo. Subito sono state attivate le ricerche da parte delle pattuglie impegnate sul territorio, mentre un militare in servizio ha mantenuto un costante contatto telefonico con il 47enne per circa trenta minuti, cercando di stabilire un dialogo finalizzato a ridurre la tensione emotiva.

L’azione coordinata ha consentito di individuare l’uomo in piedi oltre la barriera di protezione di un ponte situato lungo la Strada Provinciale 6, in corrispondenza della linea ferroviaria, a un’altezza di circa dieci metri. Gli operatori, operando in condizioni di sicurezza, sono riusciti ad avvicinarsi e ad afferrarlo per la cintura, mettendolo in salvo.

Successivamente il 47enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti e l’assistenza necessari. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe stato determinato da recenti difficoltà personali, riconducibili alla perdita dell’occupazione e a problematiche di natura sentimentale.

