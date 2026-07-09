Pedopornografia online, sette arresti e trenta persone indagate

Un’operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato ha portato all’arresto di sette persone con l’accusa di detenzione e diffusione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell’ambito della stessa inchiesta risultano indagate complessivamente trenta persone, mentre gli investigatori hanno sequestrato numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.

Per l’esecuzione delle attività investigative sono stati impiegati oltre cento operatori della Polizia Postale, impegnati in perquisizioni personali e informatiche svolte in diverse regioni italiane. Le indagini, sviluppate anche attraverso attività sotto copertura, hanno consentito di individuare più gruppi dediti allo scambio online di immagini e video di abuso sessuale su minori, compresi contenuti riguardanti bambini in età infantile.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Catania, l’identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto una complessa attività investigativa, supportata da verifiche approfondite e dall’acquisizione di dati provenienti dall’estero, disposta dall’autorità giudiziaria etnea.

Cinque degli arrestati risiedono in provincia di Catania, mentre gli altri due vivono nelle province di Frosinone e Potenza. L’inchiesta coinvolge persone residenti in diciassette città italiane. Le perquisizioni sono state eseguite nelle province di Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona.

Gli indagati sono tutti uomini, di età compresa tra 19 e 59 anni, appartenenti a differenti categorie professionali e sociali, tra cui studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai. Il materiale sequestrato è ora sottoposto agli accertamenti degli investigatori per verificare il quadro indiziario, individuare eventuali ulteriori responsabili e identificare le vittime coinvolte.

👁 Articolo letto 275 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.