Pedopornografia: arrestato 46enne per abusi sessuali su una bambina

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Palermo, accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. L’operazione, coordinata dal Dipartimento violenza di genere e tutela vittime vulnerabili della Procura di Palermo, è scaturita da un’indagine avviata nel novembre 2024 dopo una segnalazione che ha permesso di ricostruire un grave quadro di abusi.

L’indagato, descritto come amico di famiglia e frequente ospite della vittima, avrebbe approfittato di una condizione di vulnerabilità della minorenne, abusando di lei in più occasioni. Le indagini hanno inoltre accertato che l’uomo avrebbe ripreso gli atti sessuali con una telecamera nascosta, producendo materiale pedopornografico rinvenuto durante le perquisizioni ordinate dalla Procura.

L’attività investigativa ha visto il contributo specializzato dei Carabinieri della Sezione “Cyber Investigation” del Comando Provinciale di Palermo. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere. La vittima, una bambina, è stata collocata in una struttura protetta.

