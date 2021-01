PD Gioiosa Marea: “Ci lascia Diego Scaffidi Damianello”

Diego, come era solito chiamarlo, era iscritto al Partito Comunista, poi seguì tutto l’iter che portò alla nascita del Partito Democratico, aderendovi.

E’ stato un uomo da sempre impegnato nella vita politica di Gioiosa Marea assumendone la guida dal 1994 al 1997 durante una fase difficile della politica Italiana, in generale, e di Gioiosa Marea, nello specifico. In quegli anni, in una fase molto complicata della politica, cadde su di lui la candidatura a Sindaco che si presentò come scelta di cambiamento e di rinnovamento.

Tale candidatura fu condivisa e sostenuta, in modo determinante, anche da Cusmà Piccione Basilio, Sindaco di lungo corso e dalle spiccate abilità di lungimiranza che, insieme a buona parte della più accorta politica, aiutò affinché si potesse andare oltre quella fase di criticità , a favore di un processo di profondo rinnovamento amministrativo.

E così fu! Diego ricalcò le aspettative attese: fece il Sindaco egregiamente con passione ed impegno portando una ventata di novità .

Lo ricordiamo come uomo dalla grande capacità di confronto, di dialogo, umilmente propenso a farsi sostenere nei momenti più critici. Quando pensava di non farcela, in quei momenti di scoraggiamento bastavano poche parole di fiducia per risollevarlo: -“staitranquillo sicuramente andrà bene”- erano le poche parole che gli restituivano la tenacia e la grinta necessaria per l’arduo compito.

Oggi siamo qua a salutarlo, a ricordarlo come colui che con il suo modo di essere, ha dato un aiuto concreto a Gioiosa Marea. Il Partito Democratico del circolo di Gioiosa Marea porge le più sentite condoglianze alla moglie Rosalia, ai figli e alla famiglia. Grazie Diego. Ti ricorderemo con stima ed affetto.

Partito Democratico di Gioiosa Marea