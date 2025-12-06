Pattugliamenti allo Zen 2, due arresti in flagranza per droga

Un servizio straordinario di controllo svolto dai Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri nel quartiere Zen 2 ha portato all’arresto in flagranza di due uomini di 34 e 41 anni, entrambi palermitani con precedenti specifici, ritenuti responsabili di attività di spaccio. Durante il pattugliamento, i militari hanno osservato il trentiquattrenne mentre consegnava involucri a più acquirenti, prelevando le dosi da un borsello nascosto all’interno della carcassa di un’auto abbandonata in via Rocky Marciano, utilizzata come punto di deposito.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre quindici dosi di cocaina, hashish e crack. Ulteriori involucri erano stati occultati in una crepa del muro nei pressi dell’area in cui era solito fermarsi. Addosso al sospettato è stata recuperata la somma di 170 euro, ritenuta collegata all’attività illecita. Nella stessa via, il monitoraggio dei Carabinieri ha consentito di individuare, nel sottoscala di un padiglione, circa cinquanta dosi di hashish nascoste a carico di ignoti.

In via Alberto Braglia, un altro equipaggio ha individuato il quarantunenne mentre cedeva droga a un acquirente. Sottoposto a controllo, l’uomo aveva con sé diciotto dosi di cocaina nascoste nelle tasche dei vestiti e 110 euro, somma ritenuta provento dello spaccio. L’acquirente, trovato con tre dosi della stessa sostanza, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.

👁 Articolo letto 255 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.