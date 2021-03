Patti – Vaccinazioni, lettera di complimenti al direttore

Due pensionati ultraottantenni di Furnari hanno fatto pervenire una lettera al direttore sanitario dell’ospedale di Patti, Franco Catalfamo, per complimentarsi per l’organizzazione messa in atto per la vaccinazione degli anziani.

“Io e mia moglie ci siamo vaccinati presso i vostri servizi sanitari – scrive il pensionato – e dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione inviandovi le nostre più sincere congratulazioni per la natura esemplare della vostra organizzazione, messa in atto con precisione, gentilezza e puntualità ”. Una breve testimonianza accolta con soddisfazione dal direttore sanitario, dal dirigente del servizio vaccinazioni dottore Salvuccio Sidoti e da tutto lo staff che si è occupato dell’organizzazione del servizio straordinario predisposto per agevolare l’accesso degli utenti più anziani.

“Ci fa molto piacere ricevere questi riconoscimenti – afferma Catalfamo – e devo ringraziare tutti gli operatori, compresi anche i volontari, che ogni giorno si prodigano per assicurare al meglio il servizio ed evitare possibili disagi agli utenti”.