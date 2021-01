Patti – Truffe all’INPS, i nomi dei 61 soggetti rinviati a giudizio

Avrà inizio il prossimo 6 maggio il processo nei confronti di 61 soggetti rinviati a giudizio nell’ambito dell’operazione Pathology, mentre per altri 12 soggetti il GUP del Tribunale di Patti Ugo Domenico Molina ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, non ritenendo fondate le accuse.

L’operazione Pathology scattò il 05 dicembre 2017 con l’esecuzione di 33 misure cautelari e complessivamente 102 indagati.

L’inchiesta scaturì da una complessa e prolungata attività di indagine, sviluppata sin dal 2015 dai Carabinieri della Compagnia di Patti condotta attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali e corposi sequestri di atti allo stesso Tribunale di Patti, su un presunto giro di truffe all’INPS per ottenere pensioni e invalidità . Coinvolti avvocati, medici, funzionari pubblici, gestori di patronati, centri di assistenza fiscale e i beneficiari delle varie indennità , ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, truffa aggravata ai danni dell’INPS, falso, falso in atto pubblico, peculato.

Dovranno affrontare il processo: Anna Ricciardi, Francesco Piscitello, Vincenzo Princiotta, Ilenia De Luca, Rosaria Lo Presti, Antonino Ventura, Antonino Furnari, Rosario Germanà , Giovambattista Bruni, Pippo Spatola, Margherita Salpietro, Antonino Pino, Maria Giovanna Barbitta, Bruno Fazio, Giuseppe Fulco, Maria Saturno, Jole Donzì, Giuseppe Di Santo, Rosario Di Stefano, Marianna Faraci, Giuseppe Armeli, Stefano Marra, Daniela Calarese, Francesco Di Giorgio, Genoveffa Scaffidi Chiarello, Giusi Mincica, Genoveffa Cadili, Eleonora Gentile, Giuseppe Miceli, Maria Tindara Di Marco, Agata Napoli, Giacomo Magistro Contenta, Salvatore Buttò, Michele D’Amico, Maria Antonia Balgo, Francesco Lo Iacono, Cono Virreci Fano, Grazia Pagana, Michele Saitta, Carmelo Virreci Fano, Angelo Paratore, Rita Murabito, Paolo Ioppolo, Antonino Milici, Maria Catena Giuttari, Sandra Natoli, Maria Galvagno, Francesca Merlo, Rosa Ermito, Rosa Ricciardi, Teresa Notaro, Maria Di Gaetano, Giorgio Carmelo Giannitto, Elegina Stazzone, Carmela Fragale, Carmela e Antonina Pruiti, Giuseppa Serafina Sgrò, Teresa Foresto, Enrico Natale, Maria Antonia Drago.