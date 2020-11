Patti – Tripoli: “Via Pertini troppo pericolosa, si richiede intervento immediato!”

“Ho pi√Ļ volte segnalato – afferma il consigliere Tripoli – ed √® stata portata anche all’attenzione del civico consesso la problematica inerente le condizioni di precariet√† della via Pertini, √® chiaro che √® pericolosa a causa degli avvallamenti e delle spaccature del manto stradale, mi stupisce come l’amministrazione riesce a trovare migliaia di euro per continuare imperterrita a tagliare alberi e non ritiene urgente provvedere ad un intervento atto a dare sicurezza ai nostri cittadini.

Ritengo che al momento sia in atto una grave superficialit√† – conclude Tripoli – che potrebbe trasformarsi in responsabilit√† qualora non si provvede immediatamente alla messa in sicurezza della strada”.

Il sottoscritto consigliere comuale Tripoli Filippo premesso¬†che il consiglio comunale su proposta dello scrivente ha votato nelle scorse settimane all’unanimit√†, una mozione che impegna l’amministrazione a porre in essere immediatamente, interventi di messa in sicurezza della strada denominata Via Pertini, che collega via Croce Segreto con la nazionale 113;

che la via un questione √® giornalmente percorsa da centinaia di autoveicoli vista anche la presenza di numerose e importanti aziende che si sviluppano lungo l’importante arteria ;

che i problemi legati alla precariet√† del manto stradale e agli evidenti avvallamenti dello stesso, rappresentano un serio pericolo per l’incolumit√† di automobilisti e motociclisti,

Considerato¬†che anche a seguito delle ripetute segnalazioni l’amministrazione non ha provveduto a predisporre per il tramite dell’U. T. C nemmeno la necessaria segnalazione di pericolo,

Si impegnano le SS. VV. a porre un essere l’immediata messa in sicurezza della via Pertini, provvedendo alla scarifica e successiva bitumazione della strada,

a collocare nell’immediato apposita segnaletica al fine di scongiurare incidenti che potrebbero verificarsi a causa delle precarie condizioni della strada, come ben sapete

Il consigliere comunale –¬†Tripoli Filippo

Destinatari:¬†Al Sig. Sindaco della citt√† di Patti,¬†Al Presidente del Consiglio Comunale,¬†Al Responsabile dell’U. T. C.,¬†Al Segretario Generale