Patti – Tripoli: “Prevedere aiuti nei confronti delle società sportive locali è un atto dovuto”

Non sarà semplice, ma la volontà politica di prevedere piccoli ma importanti aiuti economici per le società sportive locali è forte. L’Ars l’ha fatto approvando la finanziaria regionale in queste ore, noi non saremo da meno. Patti ha l’onore di essere sede di importanti realtà sportive, che stanno reggendo l’urto di questa pandemia, grazie alla passione di società  fatte di uomini e donne che amano questa città e di realtà commerciali ed imprenditoriali locali che non hanno mai lesinato aiuti economici.

Con l’approvazione del riequilibrio, ed avendo allontanato lo spettro del dissesto, potrebbero aprirsi nuovi scenari che lasciano presagire la possibilità di prevedere piccoli ma importanti aiuto per le realtà sportive locali, che vanno dal basket, al calcio, al ciclismo, all’atletica ecc ecc.

Subito dopo Pasqua chiederemo un incontro con l’assessore Cesare Messina, l’obbiettivo è senza dubbio quello di prevedere, non soltanto aiuti economici ma anche e soprattutto supporti logistici che spesso possono mettere nelle condizioni le società di poter risparmiare qualcosa.

Come gruppo stiamo già predisponendo degli emendamenti, ma è prematuro parlare di cifre, entro qualche settimana potrebbe essere pronto il bilancio, allora avremo un quadro della situazione diverso. Nel rispetto delle norme chiederemo all’assessore Messina di convocare un tavolo allargato anche utilizzando metodi web, alla presenza dei rappresentanti delle società sportive locali.

Il capo gruppo di Patti Futura

Filippo Tripoli