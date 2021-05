Patti – Tripoli, mozione Isola Pedonale Marina di Patti

Il consigliere comunale TRIPOLI Filippo nell’espletamento del proprio mandato premesso che la crisi derivante dalla pandemia e dalle conseguenti chiusure, impone una seria riflessione su quali possano essere gli aiuti economici e logistici da mettere a disposizione delle attività commerciali, con particolare riferimento a quelle del settore della ristorazione, come bar, ristoranti e pub; che anche il governo nazionale ha disposto di concedere gratuitamente gli spazi antistanti dette attività , allo scopo di incentivare in sicurezza l’offerta all’utenza; considerato che l’imminente arrivo della stagione estiva comporterà un maggiore afflusso di residenti e turisti sul nostro territorio, con probabile predilezione per le frazioni rivierasche; che la realizzazione di isole pedonali rappresenterebbe un’occasione di rilancio economico a sostegno delle attività presenti sul lungo mare; che aumenta la richiesta di suolo pubblico da parte delle dette attività .

Tanto ciĂČ premesso e considerato il consigliere propone di approvare la seguente mozione: “Il Consiglio Comunale impegna la S.V. a: realizzare un’isola pedonale che interessi tutto il lungomare, lato monte della via Filippo Zuccarello; regolamentare l’utilizzo dei parcheggi della C. Colombo bilanciando spazi e tempi dei posti auto a disposizione dei commercianti e dei residenti; individuare con immediatezza anche l’utilizzo di aree private per la realizzazione di parcheggi gratuiti e/o convenzionati con l’ente”

Il consigliere di Patti Futura – Filippo Tripoli

