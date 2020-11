Patti – Tripoli: “Isola pedonale SI, isola pedonale NO sul nostro lungomare”

È ormai diventato un vezzo della politica a tutti i livelli, quello di strumentalizzare e spesso utilizzare i social per creare scontri sociali più o meno importanti su temi che toccano da vicino diverse categorie, dal semplice cittadino residente, al commerciante.

“Riteniamo doveroso cristallizzare la posizione del nostro gruppo rispetto alla querele venutasi a creare sulla questione: Isola Pedonale SI, Isola pedonale NO sul nostro lungomare.

Consapevoli che una problematica più importante è oggi al centro dell’agenda politica del consiglio comunale, cioè il riequilibrio finanziario, che ci auguriamo possa essere trattato in un clima di massima collaborazione, che in un periodo triste come quello degli ultimi mesi dovuto alla pandemia deve essere più che auspicabile, sicuri inoltre che le future elezioni amministrative e le possibili trattative da bar e da piazza non incideranno sul voto del consiglio comunale, che dovrà avere un unico obiettivo:tutelare l’interesse superiore della nostra città fino all’ultimo giorno del mandato. “

In questo clima di tensione in vista del prossimo consiglio comunale, la vita amministrativa non si ferma ed ecco la nota del gruppo Patti Futura a chiarimento della richiesta presentata nelle ultime ore circa la riapertura di un tratto del lungomare Zuccarello.

“La richiesta di riaprire al transito la corsia lato monte del lungomare F. ZUCCARELLO, non può essere strumentalizzata. Nessuno ha mai dichiarato la contrarietà all’isola pedonale, è chiaro però che tale progetto di pedonalizzazione deve scaturire da un confronto di tutte le attività commerciali (gioiellerie, tabacchi, abbigliamento, agenzie, uffici, bar ed anche dei residenti, che stante la conformazione urbanistica del nostro lungomare hanno gli ingressi delle loro abitazioni proprio nell’area interessata.

La politica deve rispolverare quelle forme di dialogo accantonate negli anni, che sono a nostro avviso indispensabili e propedeutiche quando si prendono decisioni straordinarie, che incidono sulle abitudini di più categorie.

Il gruppo Patti Futura non è mai stato cotrario alle aree pedonali, anzi ha sempre incentivato la loro realizzazione, dandone l’imput (come si può evincere dalle diverse delibere di C. C. purché organizzate e dettagliatamente regolamentate. Due transenne e qualche fioriera, benché utili alla sperimentazione dell’idea, non possono essere definite un progetto vincente,auspichiamo la realizzazione di un progetto più ampio che inglobi un giusta proposta di restyling e di marketing che rilanci l’area della movida, includendo la realizzazione dell’area pedonale che rappresenta un ottimo volano di sviluppo per le attività solo se ragionata in un contesto più ampio.

Il capo gruppo Filippo Tripoli