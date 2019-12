Patti – “Stabilizzazione sì, stabilizzazione no”

Nel lontano Novembre 2017, in occasione di una nostra lettera inviata all’allora neo Presidente della Regione Musumeci, nell’augurargli un buon lavoro per il mandato appena ricevuto, avevamo posto alla sua attenzione, alcune problematiche che ci stavano a cuore, tra le quali la risoluzione del problema inerente i precari, che in quella lettera, avevamo definito “il fulcro della vita amministrativa nei Comuni”.

Definizione non certo di circostanza ma bensì sincera e oggettiva, in quanto è un dato di fatto, che la macchina amministrativa, da anni si è retta su queste figure.

Tale definizione vuole rafforzare, ieri come oggi, il pensiero di quanto a cuore abbiamo quelle persone che con grande dignit√†, ogni giorno per quasi un trentennio, sono andati al lavoro, consapevoli che quel 31 Dicembre in arrivo, poteva anche essere l’ultimo giorno di lavoro.

L’effetto di quella lettera ha portato poi, alle immediate rassicurazioni da parte del Presidente, che dopo circa un anno da quella richiesta (che tanti altri avevano fatto prima e dopo di noi), è riuscito finalmente a mettere a disposizione dei sindaci, gli strumenti idonei per poter dire fine alla parola precariato, dando tutto il tempo alla macchina Amministrativa Comunale, di porre in essere tutti gli atti propedeutici alla stabilizzazione dei precari in tempi utili, come hanno fatto in molti altri Comuni.

Anche questa volta per√≤, il nostro Sindaco “non ha perso l’occasione di perdere un’altra occasione”, l’ennesima per questa martoriata Citt√†, e ad averne fatto le spese sono proprio i nostri sfortunati precari, che sono ancora sul filo del rasoio, in ballo per una “stabilizzazione s√¨, stabilizzazione no”, dovuta alla presentazione “molto tardiva” del Rendiconto 2018 da parte del Sindaco (documento propedeutico per la stabilizzazione).

Di conseguenza, a pochi giorni dalla fine del 2019 si √® innescata una lotta contro il tempo, che ha portato all‚Äôassoluta certezza che se fosse solo dipeso dal Sindaco, non ci sarebbe stata nemmeno la minima possibilit√† di una stabilizzazione, perch√© in realt√† il Sindaco ha gi√† fatto scadere i tempi, recuperabili solo se ogni singolo Consigliere Comunale ‚Äúrinuncer√†‚ÄĚ ai termini minimi fissati per legge (20 giorni) per studiare il rendiconto.

Ancora una volta, i Consiglieri Comunali di opposizione, devono mettere una pezza l√† dove il Sindaco continua a fare acqua, ci ha gi√† dimostrato, dopo che la Citt√† gli aveva dato anche una maggioranza in Consiglio, che non √® capace di mantenere una maggioranza e da Assessore al Bilancio quale √®, per l’ennesima volta ha dimostrato la sua incapacit√† amministrativa nel gestire un settore di fondamentale importanza come quello Economico, dove probabilmente lo ha trovato impegnato a fare altro e quindi non ha potuto o forse meglio dire, non ha voluto, portare in tempi consoni, all’attenzione del Consiglio Comunale, il rendiconto 2018.

A conclusione vogliamo tranquillizzare quanti hanno pensato che non avremmo rinunciato ai termini per un tornaconto politico, in quanto a noi non serve dimostrare l‚Äôincapacit√† del Sindaco, perch√© almeno in questo √® bravo da solo a saperlo dimostrare, pertanto, nell‚Äôaugurare a tutti buon Natale, una buna fine ed un buon inizio, mentre noi provvederemo entro i termini a presentare la rinuncia, ci auguriamo che il Sindaco metta come buoni propositi per il nuovo anno, le sue dimissioni da Assessore al Bilancio ‚Äúper attesta incapacit√† di gestione‚ÄĚ. Auguri a tutti!!.

Consigliere Comunale Gregorio Nardo Maria, Impalà Federico