Patti, srilankese infrange il divieto di avvicinamento e viene arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Patti hanno arrestato in flagranza un uomo di 54 anni, cittadino srilankese, per la violazione del divieto di avvicinamento disposto a tutela della persona offesa. Secondo quanto ricostruito dal Commissariato, il soggetto era già indagato dalla Procura della Repubblica di Patti per atti persecutori commessi dal 2021 ai danni di un’anziana donna, con condotte che comprendevano molestie, insulti, vessazioni e ripetute minacce. Su di lui erano state applicate misure cautelari, tra cui il monitoraggio tramite braccialetto elettronico “antistalking” e il divieto di dimora nel territorio comunale.

Nonostante tali prescrizioni, l’uomo è tornato nello stabile in cui risiede la vittima, accedendo all’appartamento che in passato aveva occupato. La presenza all’interno dell’edificio ha attivato il sistema di allarme collegato al dispositivo elettronico, consentendo alla vittima e agli agenti di essere immediatamente avvisati. Anche alcuni residenti del condominio si sono accorti dell’ingresso non autorizzato.

Il tempestivo intervento della squadra di Polizia Giudiziaria ha confermato la violazione del divieto, riscontrando che la porta dell’abitazione era aperta e individuando all’interno un trolley riconducibile all’indagato. Le ricerche avviate subito dopo hanno permesso di rintracciare il 54enne nelle vicinanze e di procedere all’arresto in flagranza.

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

