Patti – Sospensione del pagamento della tassa sul suolo pubblico (Tosap) anche oltre il 31 ottobre

“Fermi sulla proposta gi√† avanzata alcuni mesi fa – afferma il consigliere Tripoli –¬† la sospensione di questa tassa¬† Tosap rappresenta un ottimo incentivo, la stessa venga estesa a tutti il 2020.”

Al Sig Sindaco della città di Patti

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Il sottoscritto Tripoli Filippo consigliere comunale nell’espletamento del proprio mandato,¬†

Premesso:

che il decreto rilancio previsto dal governo nazionale, al fine di aiutare e incentivare le attività commerciali, ha previsto  la sospensione del pagamento della tassa sul suolo pubblico (Tosap), 

che il comune di Patti, come tutti i comuni d’italia, ha aderito alla suddetta agevolazione,¬†

che l’agevolazione in questione secondo quanto previsto dalla stesso decreto termina il 31 ottobre 2020,

Considerato 

che la concessione gratuita di suolo pubblico ha riscosso particolare apprezzamento da parte della categoria commercianti,rappresentando per gli  stessi un valido incentivo, 

che a seguito della proposta avanzata in consiglio comunale dallo scrivente, che prevedeva di astendere la giusta agevolazione per tutto il 2020, l’amministrazione non ha dato seguito a alcuna risposta;

si chiede:

Se √® nelle intenzioni dell’amministrazione recepire l’atto di indirizzo da noi proposto prevedendo la sospensione del pagamento della tassa anche dopo il 31 ottobre,

in caso di positivo riscontro quando, è con quale metodo intenderà informare la categoria commercianti direttamente interessata dalla particolare agevolazione. 

Il Consigliere Comunale Filippo Tripoli