Patti – Seminario formativo per il contrasto della violenza di genere

La Polizia di Stato partecipa al seminario formativo rivolto agli operatori dell’accoglienza per il contrasto della violenza di genere.

Si è concluso ieri il seminario formativo per operatori dell’accoglienza “Piccoli passi. Approccio multidisciplinare per il contrasto della violenza di genere – Dalla teoria alla pratica”, organizzato dal centro antiviolenza “La Clessidra”, in collaborazione con la cooperativa Raggio di Sole e con il patrocinio del Comune di Patti.

Fondamentale il contributo del Commissario della Polizia di Stato Michele La Guidara, in servizio presso il Commissariato di Patti, intervenuto sul tema “Il rapporto con le forze dell’ordine: una sinergia da costruire”, che ha illustrato le best practices e i protocolli operativi adottati in questo campo, al fine di rendere ancora più efficace l’intervento in aiuto delle donne e dei minori vittime di violenza.

Al termine del corso, il Sindaco di Patti, dott. Gianluca Bonsignore, ha consegnato alle operatrici i diplomi conseguiti, alla presenza del Commissario La Guidara e del Vice Questore Aggiunto Salvatore Di Blasi, Dirigente del Commissariato di Patti.

Nell’ambito delle iniziative dedicate al contrasto della violenza contro le donne, il Commissariato di Patti ha, inoltre, partecipato in prima linea all’inaugurazione di una panchina rossa installata lo scorso 25 novembre nel Comune di Ficarra. La Polizia di Stato sarà presente anche all’inaugurazione di due ulteriori panchine rosse, che verranno simbolicamente collocate oggi nella piazza antistante il Santuario di Tindari e domani mattina a Patti Marina.