Patti – San Piero Patti: infrastruttura chiave per lo sviluppo economico

La Città Metropolitana di Messina conferma l’avvio di nuove iniziative per il potenziamento della strada di scorrimento veloce “Patti – San Piero Patti”, infrastruttura considerata strategica per il territorio. L’obiettivo principale è la riorganizzazione delle risorse disponibili e la revisione delle procedure per l’attuazione dell’opera, con l’intento di inserirla tra i programmi di finanziamento regionali ed europei.

Presso Palazzo dei Leoni, si è tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione del sindaco metropolitano Federico Basile, del direttore generale Giuseppe Campagna, dei sindaci di Patti e San Piero Patti, rispettivamente Gianluca Bonsignore e Cinzia Marchello, del responsabile della viabilità Biagio Privitera, dei funzionari tecnici Gaetano Maggioloti e Roberto Siracusano, oltre a due rappresentanti del Comitato “Onda Nebroidea” di Sud Chiama Nord, il presidente Massimo Franco e il membro del direttivo Natalino Natoli.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà comune di sviluppare un progetto in grado di offrire risposte efficaci alle esigenze del comprensorio pattese, in particolare valorizzando le aree interne e contrastando fenomeni di marginalizzazione e spopolamento. Si è deciso di procedere con una ridefinizione del tracciato, considerando che quello attuale risale agli anni Quaranta, e di avviare interventi mirati di consolidamento infrastrutturale e riqualificazione ambientale.

I tecnici della Città Metropolitana saranno incaricati di elaborare a breve uno studio di fattibilità dettagliato, che costituirà la base per le fasi successive, orientando le scelte progettuali e di investimento.

Il sindaco Basile ha sottolineato come l’opera rappresenti un investimento cruciale per lo sviluppo economico e sociale dell’area, definendo la strada “non soltanto un collegamento viario, ma un’infrastruttura essenziale per valorizzare le aree interne, rilanciare le attività locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Ha inoltre evidenziato l’impegno a garantire la sostenibilità e la durata nel tempo dell’intervento con la collaborazione di tutte le istituzioni e comunità interessate.

