Patti – Salvaguardare il centro clinico Nemo Sud di Messina

Premesso che da notizie di stampa si apprende che a far data 30 Giugno 2021 il “Centro Clinico Nemo Sud” di Messina dovrebbe chiudere i battenti; che il Centro Nemo rappresenta l’unico polo di eccellenza e riferimento al Sud per tutti i pazienti affetti da gravi patologie neuromuscolari come la SLA e la SMA; che il Centro Nemo è l’unico polo al meridione in grado di prescrivere farmaci per i pazienti affetti da SMA; che dei sette centri Nemo in Italia l’unico che chiuderà i battenti è quello di Messina e che il più vicino rimarrà quello di Napoli.

Preso atto che il Presidente della Regione Siciliana in data 8 Maggio 2021 ha confermato la volontà di mantenere tale prezioso centro in Sicilia, eventualmente trovando una nuova sede.

Considerato che, a quasi due mesi dalle parole dell’On. Musumeci, non si è resa nota alcuna novità concreta sul futuro del Centro Nemo; che la definitiva chiusura del Centro Nemo rappresenterebbe l’ennesima sconfitta per la sanità siciliana e del Sud; che appare disumano abbandonare i pazienti e le loro famiglie ad un futuro ancora più incerto e intriso di sofferenze; che gli stessi circa 50 dipendenti specializzati (infermieri, medici e operatori sanitari vari) andrebbero a perdere il lavoro; tutto ciò Premesso, Preso atto e Considerato si IMPEGNA il Sindaco di Patti a porre in essere ogni azione utile per scongiurare la chiusura del Centro Nemo Sud a Messina, ed eventualmente attivarsi, affinchè, un’altra sede in Sicilia possa essere trovata presso l’Ospedale “Barone Romeo” di Patti;

INVITA il Presidente della Regione ad onorare il proprio impegno politico e risolvere in tempi brevi questa incresciosa vicenda sanitaria, salvaguardando al contempo la salute e la dignità dei pazienti, dei loro familiari e degli stessi professionisti sanitari impiegati nel centro.

Impalà , Cimino, Gregorio Nardo