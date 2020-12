Patti – Rinviata la proposta di riequilibrio

Rinviato il punto inerente la delibera per l’avvio dell’iter del riequilibrio finanziario su proposta della minoranza, è stata votata anche dal consigliere Filippo Tripoli, che rimane graniticamente all’opposizione, indicando l’amministrazione quale unica responsabile della grave situazione finanziaria,per aver portato un conto così salato al termine dei 10 anni ed a 6 mesi dalle future amministrative.

Il consigliere Tripoli, che già dal primo momento si era mostrato possibilista al riequilibrio, ha sciolto ogni dubbio alcuni giorni fa con una nota ufficiale a firma del direttivo della lista Patti Futura dichiarando il voto favorevole al riequilibrio, unica strada per evitare il dissesto.

“…….se i colleghi consiglieri di opposizione hanno richiesto qualche altro giorno di tempo per valutare e poter deliberare con maggiore serenità su una scelta così importante, non possono che trovare il mio sostegno – afferma il consigliere Tripoli – sicuro che il rinvio è teso a trovare unanimità su una scelta così importante per tornare in aula quanto prima, Patti Futura conferma il voto favorevole senza se e senza ma alla delibera di riequilibrio elaborata dall’ufficio economico finanziario dell’ente , ritenendola, dopo un attento studio con esperti del settore l’unica alternativa per ripartire più forti lasciandoci alle spalle una crisi finanziaria senza precedenti ed evitare il peggio. Le valutazioni politiche – conclude il consigliere – saranno oggetto di dibattito in aula, ma oggi l’obbiettivo non può e non deve essere nient’altro se non il bene superiore della città accantonando collocazioni politiche presenti e future o logiche di appartenenza”.