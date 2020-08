Patti – Presentato oggi il cartellone della 64a edizione del “Tindari Festival”

Nel suggestivo spazio del Convento di San Francesco, in pieno centro storico di Patti, a fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco Mauro Aquino e l’assessore al turismo Cesare Messina (assente più che giustificata il direttore artistico Anna Ricciardi).

Tanti addetti ai lavori, impresari, rappresentanti delle associazioni e degli enti teatrali che compongono il puzzle delle rappresentazioni, alcuni attori, volti noti delle precedenti edizioni, ed ancora i promotori dell’Indiegeno Festival, che all’aba avvierà la rassegna con Diodato.

E poi ancora il direttore del parco archeologico di Tindari, Salvatore Gueli, che parlando ha evidenziato le tante emergenze che hanno caratterizzato quest’avvio degli spettacoli a Tindari, le nuove procedure in materia anti-covid.

Mauro Aquino ha evidenziato lo sforzo comune fatto da tutti “perché Tindari festival è del territorio”, evidenziano che durante gli spettacoli ci saranno spazi prioritaria dedicati al personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il covid-19 “anche questo è il cuore del festival… guardare a chi si spende per il territorio, tra la gente” ha detto il sindaco.

L’assessore Cesare Messina ha puntualizzato come non sia stato facile allestire il cartellone, elogiando gli artisti per la dimostrata sensibilità e citando più volte il lavoro di raccordo svolto dal direttore artistico Anna Ricciardi e quello dell’ufficio diretto da Marianna Bonsignore.

Tra gli interventi quello del professor Filippo Amoroso, degli attori, Elio Crifò, Luca Fiorino e Cinzia Maccagnano e di Lino Grasso oltre quello di Alberto Quartana indiscusso patron di Indiegeno.

Festival.

Anna Ricciardi pur assente ha voluto commentare, utilizzando i social: Nemmeno per un istante ho ceduto alla rinuncia: abbiamo fatto tutti, in ogni ordine e grado, cerchio comune per riaprire il teatro greco,nella consapevolezza di una irrinunciabile bisogno di identificazione del Bene comune, di valori condivisi, della verità della parola.

Abbiamo lottato per mesi, durante il tremendo lock down: attori, artisti, musicisti, organizzatori, maestranze per trovare soluzioni e alternative affinchè proprio questo teatro, questo festival ritornasse a farsi luogo di ritualità antica. Sarebbe stato un peccato mortale immaginare una ripartenza senza cultura!

Se la drammaturgia classica si riscopre nuda nella sua riproposizione scenica, tutti gli spettacoli vogliono essere espressione di un ricongiungimento tra artista e spettatore, senza disperdere nessuna emozione che solo lo spettacolo dal vivo sa restituire. Sarà il festival dei buoni auspici, dei riti benevoli, degli dei protettori e di miracoli antichi che si rinnovano. Ringrazio pertanto Le istituzioni che hanno permesso la riapertura del Teatro l’assessorato ai Beni culturali e L’Assessorato al turismo della Regione Siciliana, Il sindaco Mauro Aquino e L’assessore Cesare Messina insieme al Direttore del Parco Archeologico Di Tindari Salvo Gueli,tutti gli organizzatori e gli artisti che non mi hanno lasciato da sola e con cui si è compiuto questo piccolo miracolo artistico.

Alcuni spunti del programma:

AD AGOSTO

4 mar Diodato concerto all’alba con Any Other, Brando, Madonia

5 mer Elodie in concerto con Davide Shorty, Blank 5

12 mer Omaggio a Leonardo Sciascia

Gioco di società . Atto unico di Leonardo Sciascia

con Silvia Ajelli e Luigi Maria Rausa

Anteprima Primo studio

Un caso di coscienza. Lettura scenica del racconto di

Leonardo Sciascia a cura di Paolo Briguglia.

Musiche eseguite dal vivo da Gianni Gebbia

13 gio Italian love song contaminazioni tra pop e lirica

con la straordinaria partecipazione di Mario Venuti.

Direttore: Francesco Costa. Pianista: Ruben Micieli.

Coro Lirico Siciliano

16 dom Gianfranco Jannuzzo Recital

Teatro dei due Mari e Tindari Festival

17 lun La figlia di Iorio

un racconto di e con Vincenzo Pirrotta

con le musiche di Antonio Vasta suonate dal vivo dall’autore.

Teatro Stabile d’Abruzzo. Teatro dei due Mari, Tindari Festival

18 mar Elena tradita

di Luca Cedrola con Viola Graziosi, Graziano Piazza.

Regia Graziano Piazza

Teatro della Città |Centro di produzione teatrale

19 mer Dyskolos di Menandro

Adattamento e regia di Cinzia Maccagnano.

Con: Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano.

Musiche: Germano Mazzocchetti.

Maschere di Giancarlo Santanelli.

Teatro dei due mari e Tindari Festival

21 ven Tyndaris Augustea (terza edizione)

evento teatrale itinerante tra i monumenti dell’antica Tyndaris, alla scoperta della storia, dei miti e dei personaggi di una delle città più intriganti del mondo antico.

Agorà Castore e Polluce, i Tindaridi, liberamente ispirato ai testi di Giovanni C. Sciacca e da Apollonio Rodio ad Igino

con Luca Fiorino

Gymnasium: Marco Aurelio, Ai Siciliani di e con Elio Crifò

Teatro Greco: Ifigenia In Aulide di Euripide.

Agamennone: David Coco, Menelao: Antonio Silvia,

Clitennestra: Cinzia Maccagnano, Ifigenia: Marta Cirello,

Achille: Andrea Maiorca. Coreografia e performance dal vi vo:

Gemma Lo Bianco. Idea e progetto: Anna Ricciardi.

Musiche: Salvo Nigro. Costumi: Sartoria: Francesca Pipi. Attrezzeria scenica Enza Mondello.

Disegno luci: Antonio Barone. Fonica: Salvo Barone.

Introduzioni storico archeologiche:

Cristina Acacia, Francesco Tirrito, Carmen Morabito

Associazione culturale Archeo Me

22 sab Totò e Vicè di Franco Scaldati .

Regia ed interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Disegno luci: Maurizio Viani; Costumi: Mela Dell’Erba;

Tecnico luci e audio: Antonio Rinaldi.

Produzione Le tre corde

23 dom Nessun Dorma – I Tre Tenori

a cura del Coro lirico Siciliano​

24 lun Tindari Festival incontra NaxosLegge

Presentazione del libro di Fabio Granata “Siciliano per cultura”, con l’autore intervengono: Salvatore Gueli, Daniele Tranchida,

Alessio Toscano Raffa. Modera Fulvia Toscano. Letture di Elio Crifò.

25 mar “EsotericArte” di e con Elio Crifò

e la partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi

27 mer Prometeo di Eschilo

adattamento e regia Patrick Rossi Castaldi,

con Edoardo Siravo, Rubens Rigillo, Silvia Siravo,

Gabriella Casali e Alessandro D’ambrosi.

produzione Laros, Teatro dei Due Mari Tindari Festival

28 gio Napoli… è ‘na parola

Viaggio tra le parole e gli stati d’animo di Napoli di

Marco Simeoli collaborazione ai testi Claudio Pallottini,

con Marco Simeoli, Tenore Daniele Derogatis.

Regia Marco Simeoli.

30 dom Puccini Opera Gala

(suite da Bohème, Madama Butterfly, Turandot…)

Coro lirico Siciliano

A SETTEMBRE

4 ven “ Concerto Absolutely Ennio Morricone”

Luca Pincini – Gilda ButtÃ

12\13 Straniero di Sicilia di e con Giovanni Calcagno*

21 lun Aida Satta Flores in concerto*

per la giornata internazionale della Pace “D’Istanti” – anteprima nazionale

*eventi direttamente promossi dall’ Assessorato Beni Culturali.