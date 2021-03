Patti – Pratiche risarcitorie post incendi del 2017, inserito punto all’odg del prossimo consiglio comunale

La conferenza dei capi gruppo all’unanimità ha recepito la mozione.

Il capo gruppo Filippo Tripoli dichiara: “si tratta di un’importante passo a tutela di tutte quelle persone e aziende che hanno presentato queste pratiche e che attendono i giusti ristori, l’obbiettivo è quello di votare questa mozione per sensibilizzare l’attuale parlamento siciliano e chi di competenza. I comuni all’epoca dei fatti coinvolti furono diversi, il nostro tra i più colpiti con oltre 10 milioni di euro di danni. Se sarà il caso chiederemo come gruppo al nostro Sindaco di richiedere un audizione con il dott. Cocina attuale responsabile della protezione civile in Sicilia”.

Il capo gruppo di Patti FuturaÂ

Filippo TripoliÂ