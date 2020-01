Patti – Opposizione: “Possibile mozione di sfiducia al Sindaco Aquino”

I sottoscritti Consiglieri Comunali, eletti come rappresentanti delle forze politiche oppositori al Sindaco e al suo modo di amministrare, onorati e coerenti con il mandato affidatoci dagli elettori nel 2016, desiderano informare la Città che, a seguito di un nostro primo e recente incontro in merito ad una possibile Mozione di sfiducia al Sindaco Aquino, è emersa all’unanimità , l’inevitabile decisione di procedere in tal senso.

Abbiamo tra le altre cose, già interloquito e stiamo continuando a farlo, con le altre forze politiche presenti in Consiglio e al momento, siamo in attesa di un loro passaggio politico nei rispettivi gruppi di appartenenza, specie quelli che in quest’ultimo periodo hanno preso le distanze da un modo approssimativo e improvvisato di fare politica, caratterizzato da un Sindaco che naviga a vista e che in questi anni è stato capace solo di affievolire speranze e alimentare apatia nella nostra cara e amata Città .

Siamo fiduciosi nei colleghi e nei gruppi a loro attigui, convinti che sposeranno la proposta, al fine di poter arrivare ad un documento congiunto e al numero necessario per la discussione della Mozione in Consiglio Comunale, che con le sole nostre sei firme, non sarebbe possibile fare.

Cogliamo l’occasione per rivolgerci pubblicamente anche ai colleghi e ai relativi gruppi che rappresentano, e che ad oggi sono in appoggio all’Amministrazione, invitandoli a riflettere sull’opportunità di poter andare in anticipo alle urne, senza avere lo spettro di sottrarsi ad esse. Dimostrerebbero così, un senso di responsabilità ed attaccamento nei confronti di questa Città , caduta ormai da tempo in un tunnel che non vede luce e dal quale solo un nuovo impulso Amministrativo potrebbe far vedere la ripresa, in una Città che ormai è lontana dai facili tagli di nastri che hanno caratterizzato e facilitato la scorsa campagna elettorale del Sindaco Aquino.

I Consiglieri Comunali

CIMINO Natalia, DI SANTO Giovanni, GREGORIO NARDO Mariella, IMPALA’ Federico, PRINZI Giacomo, TRIPOLI Filippo