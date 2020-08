Patti – Opposizione: “Milioni di parole e i finanziamenti stanno a zero”

L’ennesima promessa di erogazione di finanziamento da parte del Sindaco Aquino, questa volta di ben 4 milioni per il centro storico, non è passata inosservata, tanto che ha causato una interrogazione scritta dei Consiglieri Gianni Di santo e Giacomo Prinzi.

Sono ormai anni che il Sindaco Aquino non perde occasione con interviste ed articoli sui giornali per annunciare con toni trionfalistici di avere ottenuto finanziamenti da milioni di Euro, tuttavia, la città di Patti nelle strade, spiagge, centro storico, cimiteri, piazzali e moli non vede speso neppure un centesimo di Euro, ormai da dieci anni.

E’ evidente che il primo cittadino tenta di dare smalto alla sua azione amministrativa in vista delle prossime elezioni, continuando a promettere milioni su milioni che in realtà esistono solo sulla carta.Â

I consiglieri Gianni DI Santo e Giacomo Prinzi con l’interrogazione a risposta scritta chiedono al Sindaco Aquino di conoscere dettagliatamente quali richieste di finanziamento siano state avanzate dal Comune di Patti dal 2016 ad oggi, quanti finanziamenti siano stati ottenuti e quanti, purtroppo, siano stati negati a causa di ritardi o incompletezza della documentazione.Â

I consiglieri Di Santo e Prinzi chiedono inoltre che il Sindaco Aquino, indichi espressamente le motivazioni di esclusione per importanti finanziamento come quello che avrebbe consentito di dotare la nostra Città di sistemi di Video sorveglianza.

Inoltre, sui finanziamenti ottenuti, i consiglieri di opposizione chiedono di conoscere a che punto siano gli iter e soprattutto che si interloquisca con gli Enti finanziatori per conoscere se vi sia l’esistenza dei fondi specie quelli legati al “Patto per il Sud” o alla riqualificazione delle periferie.

Non appena viene apposta una firma ad un semplice protocollo Aquino si autocelebra come se avesse portato a Patti milioni di Euro in Città , ma dei cantieri nessuna traccia ormai da anni.

Consiglieri Giacomo Prinzi e Gianni Di santo