Patti – Opposizione: “L’amministrazione Aquino non ha più la maggioranza per guidare il paese”

L’amministrazione Aquino non ha più la maggioranza per guidare il paese, questo è emerso per l’ennesima volta nell’ultimo consiglio comunale, ciò determina ormai da mesi, una situazione di stallo pregiudizievole per la gestione amministrativa della città e conseguentemente per gli interessi superiori della collettività .

Non si capisce perché questa amministrazione continui a parlare di regolamenti, linee guida del Prg senza confrontarsi, pur sapendo di non avere più una maggioranza in consiglio comunale.

L’opposizione più di prima non farà sconti, bloccherà il paventato aumento delle imposte locali, tra tutte l’odiosa Tari che dovrebbe arrivare in consiglio entro fine marzo.

I consiglieri di opposizione

Trpoli, Gregorio Nardo, Impalà , Di Santo, Prinzi, Cimino