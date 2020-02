Patti – Nicola Molica e Giovanni Franchina aderiscono al progetto dell’On. Tommaso Calderone in Forza Italia

Il Presidente del Consiglio di Patti, Nicola Molica, e l’Assessore, Giovanni Franchina, annunciano di aderire ufficialmente al progetto dell’On. Avv. Tommaso Calderone in Forza Italia.

In realtà si tratta di un altro miglio percorso di un cammino comune iniziato nel già 2016, quando l’incontro tra le parti si è trasformato in proficua collaborazione ed in una idea, ovvero un progetto comune di sviluppo e tutela per tutto il nostro territorio, che andasse al di là dei soliti campanilismi e degli steccati ideologici.

L’impegno dell’On. Calderone è noto a tutti, per la nostra provincia ma anche per la nostra Sicilia, lavoratore instancabile, uomo di legge dai saldi principi morali, ha messo al servizio della gente la sua professionalità e la sua libertà di pensiero combattendo parecchie battaglie per il territorio e quale legislatore si è distinto per la sua produzione, efficacia e visione.

Tutto ciò incarna in pieno il progetto che insieme hanno sposato e che rappresenta un cammino ancora lungo che auspichiamo possa essere pieno di ulteriori successi per il bene comune.

In un momento come quello odierno, delicato per la politica nazionale, regionale e locale, si è ritenuto opportuno, al fine di supportare al meglio questo ambizioso progetto e per fare chiarezza, forse superflua per i più, sulla posizione dei due esponenti politici Pattesi, ufficializzare in modo netto e forte questa adesione.

Il gruppo consiliare di maggioranza “Città e Territorio” è e resterà uno dei pilastri dell’Amministrazione e l’azione locale continuerà nel solco già tracciato, al servizio della gente, tra la gente, con il massimo impegno, un impegno costante, costruttivo e responsabile.