Patti – Nella suggestiva cornice della Villa Pisani “Notte di Note”

Un altro grande successo per l’Accademia Music Art e l’Istituto Comprensivo n 3 “Giuseppe Lombardo Radice”, in convenzione con il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli, e con il patrocinio del Comune di Patti alla Villa Pisani!

Nella suggestiva cornice della Villa Pisani di Patti, nella serata di sabato 2 luglio, hanno preso vita due acclamati concerti che hanno visto esibirsi gli allievi dell’Accademia Music Art di Sergio Camuti, e l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Lombardo Radice” (Dirigente dott.ssa Antonina Milici) in convenzione con il Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina, e con il patrocinio del Comune di Patti.

Nella prima parte della serata si sono esibiti i giovani talenti dei corsi amatoriali e, a seguire, gli allievi dei corsi propedeutici convenzionati con il Conservatorio. Molto partecipate e applaudite le varie esibizioni, per le quali si ringraziano i tanti docenti dell’accademia, Alisia Gaia Distefano e Coralie Camuti per la classe di pianoforte, Sergio Camuti e Giuseppe Mangano per quella di chitarra, Alida De Marco per quella di flauto ed Edoardo Carmelo Zappalà per la classe di violino. Anche loro hanno arricchito la serata insieme ad altri ospiti come Swami Forzano, Zena e Giovanni Mastriani.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presenti, tra cui la dirigente dell’Istituto Comprensivo Dirigente dott.ssa Antonina Milici, l’Assessore alla Cultura e la Prof.ssa del Conservatorio Corelli Teresa Nascè, per l’alto livello raggiunto da tutti i giovani musicisti.

L’Accademia Music Art vi dà appuntamento al prossimo spettacolo musicale, che si terrà il 30 luglio presso la Villa Comunale di Brolo, in onore del grande baritono Giuseppe Bellantoni.

I PROTAGONISTI:

1. Aurora Mannelli

2. Costanza Mandanici

3. Simone Spanò

4. Joele Panascì

5. Ermanno Mandanici

6. Myriam Comorasu

7. Simone Scardino

8. Diletta Verdura

9. Francesco Florio

10. Agnese Natoli

11. Maria Gaglio

12. Marco Lembo

13. Andrea Buzzanca

14. Gaetano Sanfilippo

15. Beatrice Natoli

16. Santi Muni

17. Chiara Natoli

18. Carlotta SaccÃ

19. Costantino Arancio

20. Valerio Pericone

21. Gabriele Capodici

22. Marco Gomes

23. Gabriel Pelleriti

24. Lorenzo Gatani

25. Tommaso Scardino

26. Matilde Presti

27. Valentina Sarri

28. Salvatore Lacava

29. Barbara Di Maria

30. Sofia Miceli

31. Isabella Segreto

32. Giorgia Buzzanca

33. Greta Camuti

34. Carmelita Nasisi

35. Giovanni Buzzanca

36. Giulia Sarri

37. Luca Olivo

38. Roberto Aliquò

39. Antonino Rottino

40. Antonio Donzì

41. Roberto Ceraolo

42. Giuseppe Miceli

43. Gloria Ferrisi

44. Gaia Sanfilippo