Patti – “Movimento Siciliani liberi”, una piazza intitolata al maestro Franco Battiato

Proposta di intitolazione della Piazza, al momento oggetto di lavori per il suo restyling, sita a Marina di Patti, sul Lungomare “Cap. Filippo Zuccarello”.

Vincenzo Natoli nella qualità di responsabile Cittadino del “Movimento Siciliani liberi” chiede che venga esaminata dalla Giunta Comunale o dalla Commissione Consultiva per la denominazione delle vie cittadine la seguente proposta: intitolare la Piazza in oggetto all’Artista Siciliano, cantautore e compositore musicale Franco Battiato nato a Riposto (CT) il 25 marzo 1945 e morto a Milo (CT) il 18 maggio 2021.

Riteniamo importante procedere a questa intitolazione poiché Franco Battiato è stato:

Ambasciatore d’eccezione della migliore e più colta Sicilianità nel mondo;

Protagonista influente della vita musicale e culturale italiana degli ultimi cinquant’anni;

Uomo capace di conciliare armoniosamente l’universalità della ricerca spirituale e la particolarità del richiamo alle radici più profonde;

Grande artista che è stato capace di far cantare alle masse popolari versi raffinatissimi di filosofi, Sufi, Mistici, autore di musiche che risuonano nella nostra testa e si cantano da sole;

Genio artistico in tanti campi, come la pittura, la letteratura filosofica e la regia cinematografica che lascia alle future generazioni un messaggio forte:

“Siate creativi , siate sempre sintonizzati alla ricerca della Bellezza interiore.”

Siamo sicuri di condividere con tanti l’amore per l’arte espressa in musica da questo grande figlio della nostra amata terra di Sicilia, figura che rimarrà , ne siamo certi, tra le più significative della cultura del Novecento italiano.

Siamo certi che questa Intitolazione possa portare un ritorno di immagine positivo per tutta la Città di Patti e rimaniamo in trepidante attesa di una risposta che non può che essere rapida e arrivare entro i tempi dovuti, visto che i lavori della sopradetta Piazza volgono al termine.

Ci permettiamo di sottolineare che con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell’Interno ha fornito direttive alle Prefetture, titolari del sopradescritto potere di autorizzazione, a decorrere dal 10 gennaio 1993, circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole e aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

A tal fine, l’Amministrazione comunale (che sono certo ne è al corrente) deve presentare un’istanza allegando la delibera di giunta comunale concernente l’oggetto della richiesta e la planimetria dell’area territoriale interessata. Qualora si tratti di persona non pubblica o di persona deceduta da meno di dieci anni, è necessario allegare anche il curriculum vitae.

Vincenzo Natoli