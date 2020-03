Patti – Movimento Città Viva, caro sindaco ti scrivo

Ill.mo sindaco di Patti, premesso che non è nostra intenzione creare inutili allarmismi e che le misure adottate dal Governo Nazionale e dall’Assessorato Regionale alla sanità paiono efficaci, con la presente le chiediamo quali iniziative intende porre in essere per evitare e/o arginare il diffondersi anche nella nostra città del coronavirus. Atteso che al sindaco sono attribuite importanti funzioni in materia sanitaria, ivi compresa la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti e l’emanazione di provvedimenti che comportano l’uso di poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, nonché poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale della ASL,Â

chiediamo:

se è stato stabilito un coordinamento con gli organi competenti le forze di polizia per i controlli da effettuare sui passeggeri in transito e di rientro da Comuni italiani o Paesi in cui sono stati accertati focolai del corona virus;Â

se non reputa opportuno utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione della Amministrazione Comunale per fornire indicazioni ai cittadini sul comportamento più adeguato da seguire onde evitare il contagio;Â

se non ritiene necessario effettuare un censimento di coloro i quali si devono recare in presidi ospedalieri collocati nei pressi delle realtà in cui si sono verificati focolai per garantire loro ogni assistenza in loco d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale ed evitare che raggiungano nosocomi in cui potrebbero contrarre il contagio magari solo per sottoporsi a visite di routine o ritirare farmaci specifici;

se non ritiene indispensabile istituire una task force permanente multidisciplinare che si riunisca quotidianamente per l’identificazione precoce di eventuali casi sospetti;

se si è ipotizzato uno screening della popolazione ospitata sul territorio comunale proveniente da Paesi dove la scarsa presenza di strutture sanitarie idonee potrebbe aver comportato un mancato accertamento della positività al corona virus.Â

Suggeriamo inoltre di voler attivare tutte le iniziative percorribili e che derivano dalla Sua carica di massima autorità sanitaria per la città di Patti per richiedere uno screening al direttore generale dell’Asp 5 di Messina sui dispositivi di protezione personale in dotazione agli operatori sanitari che operano presso l’ospedale Barone Romeo di Patti e, in caso di carenze, sollecitare la fornitura di apparecchiature biomedicali, ventilatori polmonari, mascherine di protezione, tamponi e quant’altro possa ritenersi necessario a prevenire e curare eventuali insorgenze del covid-19 comunemente conosciuto come coronavirus!

In una situazione emergenziale quale è quella che stiamo vivendo a livello Nazionale, prevenire programmare e pianificare può servire ad arginare se non a circoscrivere eventuali situazioni di difficoltà e di sovraccarico sanitario.

Distinti saluti.

Il presidente del Movimento Città  Viva – Max Mannelli