Patti – L’opposizione chiede di riaprire il lungomare

I Consiglieri Comunali del Comune di Patti, Gregorio Nardo Mariella, Di Santo Giovanni, Impalà Federico, Musmeci Luca, Prinzi Giacomo, Tripoli Filippo e Salvo Placido premesso che in riferimento alle ordinanze n. 64/2020 e 74/2020 con le quali è stata disposta la chiusura al transito del lato monte della Via F. Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Santa Caterina e l’incrocio con Via D’Annunzio, per “consentire [ai pubblici esercizi] il rispetto delle disposizioni normative in materia di distanziamento” sino al 31 ottobre 2020. Che con ordinanza n. 173 del 2 novembre 2020, è stata prorogata la chiusura dal Dirigente del settore, come indicato nel nuovo provvedimento “fino a diversa disposizione”, premettendo nella stessa, “stante il protrarsi dell’emergenza Covid 19, è volontà dell’Amministrazione prorogare la chiusura della suddetta corsia lato monte del lungomare C.F. Zuccarello”.

Preso atto che l’Amministrazione e il Dirigente del settore, hanno quindi inteso prorogare la chiusura, per aiutare i locali presenti nella zona interessata, al fine di garantire il dovuto distanziamento sociale tra i loro avventori. Che con l’ultimo DPCM, il Governo nazionale ha inserito la Sicilia nella c.d. zona arancione, che tra l’altro prevede la chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie, consentendo a questi esercizi, solo l’asporto e la consegna a domicilio.

Considerato che le nuove limitazioni previste dal DPCM, di fatto, fanno venire meno le motivazioni del provvedimento di proroga di chiusura al transito del lato monte della Via F. Zuccarello, in quanto, non giustificano più le esigenze per cui detto provvedimento era stato emanato. Che in ogni caso, l’imminente stagione invernale, non permette più, come nel periodo estivo, di usufruire degli spazi esterni e che le intense piogge, adesso più frequenti, potrebbero causare allagamenti nella parallela Via C. Colombo, come avvenuto più volte nell’ultimo periodo, causando quindi un blocco totale della viabilità e non garantendo di conseguenza idonee vie di fuga per i mezzi di soccorso. Che proprio recentemente, a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto nella C. Colombo, ove si è stati costretti alla chiusura della citata via, ha messo in evidenza tutte le criticità sulla viabilità , conseguenti alla chiusura del lungomare.

Tutto premesso e considerato rappresentando le istanze provenienti da tanti cittadini e operatori economici si invita l’Amministrazione Comunale, a predisporre l’immediata adozione di una nuova ordinanza che riapra al traffico la carreggiata lato monte della Via F. Zuccarello.

Gregorio Nardo Mariella

Di Santo Giovanni

Impalà Federico

Musmeci Luca

Prinzi Giacomo

Tripoli Filippo

Salvo Placido

Immagine di repertorio