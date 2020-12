Patti – Invio dei solleciti da parte della Creset, parliamone in Consiglio Comunale

“È assurdo il silenzio dell’amministrazione e allo stesso tempo assordante, circa ciò che sta accadendo con il continuo invio dei solleciti da parte della Creset, che ribadiamo, da capitolato hanno un costo per il nostro ente – affermano i consiglieri d’opposizione.

Questi solleciti potrebbero essere scaturiti da una serie di errori nella predisposizione del ruolo da parte degli uffici comunali, che purtroppo operano in situazioni difficili, create da un volere politico che non ha mai puntato a dare gli strumenti adatti a questo importante e strategico settore, prova ne è l’aver preferito l’esternalizzazione dell’importante servizio. In questi giorni decine di cittadini si stanno recando al comune o alla Creset per dimostrare la prescrizione di queste bollette e ancor “peggio” il già avvenuto pagamento delle stesse.

Ci chiediamo, in considerazione del fatto che l’invio di questi solleciti ha un costo non indifferente per l’ente se non è il caso di intraprendere un’immediata e costruttiva interlocuzione con l’agenzia di riscossione Creset a tutela dell’ente e delle già dissestate casse comunali.” Per questo i consiglieri di opposizione, Tripoli Cimino Impalà e Gregorio Nardo, dopo la già nota presa di posizione degli ultimi giorni sulla problematica da parte del gruppo “Patti Futura”, hanno chiesto la convocazione urgente della commissione Bilancio e di un consiglio comunale sul punto.