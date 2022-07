Patti – Intensificati i controlli nel week end dai Carabinieri

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del territorio di competenza e nell’ambito dei centri cittadini dislocati lungo la costa, maggiormente frequentati, allo scopo di contrastare reati in genere, tra cui quelli di natura predatoria, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Patti, hanno denunciato, in stato di libertà , un 19enne del luogo, per guida senza patente reiterata, perché mai conseguita. Il giovane, a cui è stata comminata anche una sanzione amministrativa, è stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

Infine, durante il servizio che ha consentito di identificare 265 persone e controllare 157 veicoli, con la contestazione di 22 violazioni al Codice della Strada, con la conseguente decurtazione di 37 punti sulla patente di guida, tra cui sei mancate coperture assicurative, con contestuale sequestro amministrativo del veicolo, e due mancate revisioni del veicolo, effettuare 19 perquisizioni, di cui 8 veicolari e 11 personali, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte a 19 soggetti sottoposti a misure restrittive, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile di Patti, delle Stazioni di Gioiosa Marea e Piraino, hanno complessivamente segnalato all’Autorità Amministrativa cinque soggetti, di età compresa tra i 15 e i 27 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando, nell’insieme, circa 8 grammi di marijuana. La predetta sostanza è stata sequestrata è sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi chimiche, qualitative e quantitative.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.