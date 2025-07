Patti inaugurerà la Casa della Comunità, per cura e prevenzione

Lunedì 25 luglio alle ore 11, in via Cattaneo 1 a Patti, sarà inaugurata la Casa della Comunità Hub, realizzata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’evento sarà definito un “momento importante per l’evoluzione del modello organizzativo dell’assistenza di prossimità” e mirerà a ottimizzare l’offerta socio‑sanitaria locale.

La struttura fungerà da “punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione” e si rivolgerà in particolare alle persone fragili, affette da malattie croniche o in condizioni di disagio sociale. Concepite per integrare prestazioni mediche e servizi di supporto, le Case della Comunità intenderanno facilitare la continuità assistenziale sul territorio.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dell’Ordine dei Farmacisti di Messina, del Comitato consultivo aziendale e della Rete civica della Salute, insieme al Centro servizi di Volontariato e alla Caritas Diocesana di Patti. Al termine dell’inaugurazione sarà previsto un tour guidato all’interno della struttura, con illustrazione delle postazioni dedicate alle visite domiciliari e alle procedure di telemedicina.

Il complesso sarà articolato in diverse aree funzionali, comprendendo spazi per visite specialistiche, sale per riabilitazione e aule dedicate alle attività di educazione sanitaria. Grazie a postazioni per la telemedicina, i pazienti potranno accedere a consulti a distanza, mentre il coordinamento con i servizi di volontariato faciliterà l’assistenza domiciliare. Le postazioni di consulenza offriranno percorsi personalizzati di supporto medico e sociale, senza distinzione di età o condizione clinica.

L’iniziativa, grazie alle risorse del PNRR, si inserirà in un programma di potenziamento della rete territoriale e sarà finalizzata a ridurre i ricoveri non necessari.

👁 Articolo letto 1.119 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.