Patti – Impalà: “Ennesimo sollecito per la creazione di un Hub vaccinale anti Covid-19”

A che punto è la città di Patti con la creazione di un hub vaccinale anti-COVID?

E’ questa la domanda che molti concittadini si pongono da diverse settimane; in data 13.03.2021 già le avevo inviato un sollecito via PEC indicando, come possibile soluzione, il Cine Teatro comunale di Patti. Alla mia nota, ovviamente, com’è suo uso e costume, non è seguita nessuna risposta ufficiale ma solo qualche commento dai toni rancorosi sui social, quello che ricordo meglio è : “Già …hai avuto la stessa idea che altri avevano avuto due settimane fa. Bravo, avanti così!!!” Il suo commento sindaco in risposta alla mia nota, ad oggi, dopo quasi dieci giorni, non trova conferma negli atti d’ufficio che ho richiesto. Se è vero come dice lei che due settimane prima rispetto al suo commento del 13.03.2021, ha già proposto il Cine Teatro comunale (o comunque qualsiasi altra soluzione) com’è possibile che ad oggi 22.03.2021 dopo quasi un mese dal suo presunto interessamento a risolvere la questione non è riuscito a creare o quanto meno avviare l’iter di un Hub vaccinale????

Caro sindaco, perché la Città da lei amministrata deve rimanere sempre l’ultima nella Città Metropolitana di Messina a raggiungere i più semplici obbiettivi? Avrà letto anche lei che città come Capo d’Orlando e Brolo hanno già trovato delle soluzioni per fronteggiare l’imminente vaccinazione di massa e quindi, mi chiedo ripetutamente, com’è possibile che una città come Patti, col vasto patrimonio immobiliare comunale che si ritrova, deve fare orecchio da mercante dinanzi una richiesta sanitaria così impellente. Le dico con certezza che, ad oggi, nessun sopralluogo al Cine Teatro comunale è stato fatto; non vorrei caro signor sindaco che qualcuno in città volesse sfruttare l’emergenza sanitaria per pensare di ricavare qualche soldo magari affittando dei locali privati all’ASP di Messina o addirittura al Comune di Patti, cose folli in tempi così critici per le casse di qualsiasi ente pubblico!!!

Quindi, mi ripeto per l’ennesima volta, si dia una mossa a creare un Hub vaccinale in un qualsiasi locale comunale idoneo(Cine Teatro o altri) e capisco bene che le sembrerò povero di argomenti e biecamente cinico ma la invito a continuare a fare tesoro dei miei consigli della nota precedente; ho notato con piacere che lei è tornato a fare dirette sulla situazione Covid-19 nella città e questo le fa molto onore.

Con la stima e la cordialità di sempre.

Il Consigliere comunale d’opposizione

Felice Federico ImpalÃ