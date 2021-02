Patti – Imminente apertura del servizio di risonanza magnetica al Barone Romeo

Dopo l’ interrogazione del gruppo Patti Futura, circa la messa in funzione della RISONANZA MAGNETICA presso l’ospedale Barone Romeo di Patti, si √® avviata una proficua¬† interlocuzione con il Direttore Sanitario dott. Catalfamo, che¬† rassicura circa l’imminente apertura dell’importante strumentazione.

Ci √® stato comunicato che il personale preposto al funzionamento, da circa 2 mesi sta effettuando la formazione presso l’ospedale di Milazzo,¬† nei prossimi giorni sar√† allestita la sala, inoltre nelle more che la formazione del personale preposto termini, sar√† distaccato dall’ospedale di Taormina il personale idoneo a rendere operativo il macchianario.

Il dott. Catalfamo, insediatosi da poco come direttore sanitario, ha immediatamente ricostruito la vicenda, che dal 2018 vede l’importante strumento inattivo, il suo impegno in merito alla vicenda trover√† riscontro a breve”questo √® quanto √® emerso da una interlocuzione tra il direttore sanitario e il gruppo consiliare Patti Futura . L’impegno assunto dallo stesso tramite comunicazioni ufficiali al direttore dell’Asp √® anche quello di prevedere 5/6 figure¬† specializzate da inserire nella nuova pianta organica del Barone Romeo.

Esprime dunque soddisfazione il consigliere comunale di Patti Filippo Tripoli: “credo fermamente nel ruolo decisivo ed importante che diverse associazioni hanno e stanno avendo nel sensibilizzare la politica regionale e i dirigenti sanitari nelle scelte che devono necessariamente guardare al potenziamento del nostro ospedale. Associazioni apolitiche come Aret√©, il Tribunale del malato, Cittadinanza Attiva e molte altre come Rotary e Lions, assumuno un ruolo fondamentale, perch√© guardano alla risoluzione del problema senza schierarsi politicamente. La spinta che alla fine spinge chi di competenza a dare risposte arriva dalla gente. Dalla mia interlocuzione con il Dott. Franco Catalfamo, possiamo senza dubbio dedurre che questo traguardo √® in dirittura d’arrivo, questo non pu√≤ che renderci soddisfatti, consapevoli che il Barone Romeo deve pretendere di pi√Ļ proporzionalmente alla centralit√† che ricopre per il bene della vasta popolazione. √ą chiaro che non abbassiamo la guardia, cercheremo di stare sempre attenti alle sollecitazioni che provengono dal mondo associativo”