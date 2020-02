Patti – Giovanni Franchina si dimette da consigliere

Desidero comunicare al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri del Comune di Patti e alla Cittadinanza tutta la decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

Tale decisione scaturisce da una serie di motivazioni: in primo luogo, quella di potermi dedicare con maggior cura e sollecitudine all’incarico di assessore che, oggi più come mai, richiede di concentrare al massimo le energie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.Â

In secondo luogo, desidero lasciare spazio ad un altro “Cittadino di buona volontà ” che desideri profondere il proprio impegno e investire il proprio tempo a servizio della cosa pubblica, dal momento che sono fermamente convinto che l’avvicendarsi di nuove figure e il cambiamento siano presupposti indispensabili per garantire la democrazia all’insegna della collaborazione reciproca.Â

Desidero ringraziare il Sindaco Mauro Aquino per la fiducia che in me ha riposto e il sostegno che mi ha assicurato in tutti questi anni.

Un particolare ringraziamento rivolgo a tutti i componenti della lista “Città e Territorio”, a tutti i sostenitori ed elettori, ai quali assicuro la mia piena disponibilità per qualsiasi evenienza.Â

Un sentito grazie ai colleghi Consiglieri Comunali con cui ho lavorato in questi anni, per il prezioso sostegno, lo stimolo a fare sempre di più e meglio e la lealtà dimostrata nello svolgimento dell’incarico.Â

Infine un grosso in bocca al lupo vorrei fare a chi prenderà il mio posto; sono certo che lavorerà con dedizione assolvendo al proprio compito nel migliore dei modi e anteponendo ai propri interessi il bene comune nell’ottica dell’onestà e del servizio.

Giovanni Franchina – Assessore Comune di Patti