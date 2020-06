Patti Futura – Tripoli: “Tosap 2020 gratuita su tutto il territorio, immediata sperimentazione di aree pedonali nel centro storico”

Il consigliere Filippo Tripoli ed il gruppo Patti Futura, esprimono soddisfazione per aver posto in essere quanto da loro proposto nelle scorse settimane sulla realizzazione delle aree pubbliche da concedere alle attivit√† commerciali: “l’impegno di “Patti Futura” in occasione del prossimo bilancio sar√† quello di reperire le somme atte a permettere l’abbattimento del costo della Tosap anche per le aree gi√† in concessione e riferito all’anno 2020, abbiamo gi√† manifestato le nostre proposte nell’ultimo consiglio comunale, proponendone anche l’eventuale rimborso per quanti gi√† hanno provveduto al pagamento tramite la compensazione di altri tributi.¬†Ritorneremo sul punto giorno 9″.

Non si ritiene del tutto soddisfatto il consigliere Filippo Tripoli: “oltre alla proposta delle concessioni delle aree pubbliche, abbiamo chiesto, un piano di marketing condiviso e la realizzazione della rete internet gratuita come servizio alle attivit√† commerciali; comuni viciniori hanno gi√† realizzato le reti e collaborano su piani marketing condivisi, Patti non pu√≤ e non deve rimanere indietro anche in questo.

Chiederemo il confronto tra associazioni, tour operator e comune, per la predisposizione di azioni concertare atte alla promozione del territorio.

In queste settimane √® stata presentata al comune la richiesta da parte di residenti e commercianti del centro storico, presenti nel tratto urbanizzato di Piazza Niosi, atta a sperimentare l’area pedonale nel fine settimana; impegneremo l’amministrazione ad accogliere immediatamente l’iniziativa,garantendo allo stesso tempo un adeguato controllo su viabilit√† e pulizia delle aree.”

Il capo gruppo di Patti Futura –¬†Filippo Tripoli