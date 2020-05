Patti Futura – Tripoli: “No ad ogni sorta di strumentalizzazione!”

La bagarre “politica” venutasi a creare sulla questione della mancata assegnazione della “Bandiera blu”,rischia di vanificare gli sforzi da sempre profusi dagli operatori del settore turistico locale, ai quali poco importa la “politica” delle strumentalizzazioni.

Se da un lato “potrebbero” anche essere legittimi gli interrogativi posti da alcuni colleghi consiglieri comunali oggi parrebbe in contrapposizioni alle politiche di questa amministrazione, dall’altro non può non essere riconosciuto da tutti, l’impegno profuso dall’assessore Messina nell’ardua impresa di ottenere l’importante riconoscimento.

Ricordo a me stesso, che tutto il consiglio comunale ha da subito sposato l’ambizioso percorso,proponendo anche importanti atti di indirizzo, per ottenere l’importante titolo, che premierebbe il nostro mare e le nostre spiagge,ma soprattutto, darebbe ulteriore slancio alle attività turistiche,dunque è importante non strumentalizzare su questioni delicate, rischiando di gettare ombre, sulle bellezze del nostro mare e delle nostre spiagge. Per noi di “Patti Futura” con o senza Bandiera Blu il nostro litorale resta unico.

Da qui nasce da parte del gruppo “Patti Futura”, l’accorato appello a promuovere tutte le forme di collaborazione, che soprattutto oggi nel settore turistico in un momento delicato, rappresenterebbe sicurezza per gli imprenditori del settore turistico.

Lo dobbiamo agli operatori turistici ai commercianti agli artigiani e alle imprese della nostra città ,lo dobbiamo a noi stessi, tenendo bene a mente che il mare e le spiagge appartengono a tutti e non hanno colore politico.

Lo spirito collaborativo ci darà una marcia in più per provare ancora una volta ad ottenere il titolo. La strumentalizzazione lasciamola ad altri. Giorno 26 in consiglio comunale,considerata l’importanza dei punti da trattare, che vanno dagli aiuti ai commercianti, alle imprese agli artigiani, all’approvazione di importanti regolamenti, auspichiamo un confronto costruttivo.

Il capo gruppo di Patti Futura –Â Filippo Tripoli