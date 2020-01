Patti Futura – “Il polmone verde più grande di Patti lasciato nell’incuria più totale”

Lo stato di degrado nella quale versa il più grande polmone verde della città di Patti è inqualificabile, nel luogo dove, bambini e anziani dovrebbero vivere momenti di spensieratezza, regna la totale incuria, e le responsabilità non possono che essere senza dubbio dell’amministrazione Aquino, quale organo deputato al controllo.

Il livello igienico sanitario è giunto al limite, importanti iniziative come l’istallazione del “Planetario”, realizzato da privati, di concerto con le scuole e la città di Patti, installato dentro il Parco Robinson e che spesso è meta di visite guidate e organizzate dagli istituti scolastici non solo locali, o l’iniziativa educativa-sociale, della cooperativa Raggio di Sole, conusciuta in città per la valida azione di aiuto svolta verso chi ha bisogno, vengono sminutite da una cattiva gestione della cosa pubblica e di conseguenza dallo stato di degrado che è visibile e sotto gli occhi di tutti.

Cavi della luce scoperti, illuminazione inesistente, pali pericolanti ammassi di legna accatastata ed escrementi avunque, è ciò che ci troviamo dinanzi nel momento in cui entriamo nel parco, quel parco che per molti è stato scenario di bei ricordi, negli anni della spensieratezza.

La cosa che più ci spinge a chiedere l’immediato intervento e la messa in sicurezza dell’area è la palese probabilità che diversi pali della pubblica illumininazione all’interno del parco, possano cadere da un momento all’altro, riteniamo dunque che l’U. T. C di concerto con la Polizia Municipale, considerato che tutto ciò, come risulta dalle convenzioni con la cooperativa Raggio di Sole è di competenza comunale, debbano immediatamente porre in essere un sopralluogo per costatarne lo stato.

In settimana come gruppo, presenteremo, chiedendo l’apporto di tutte le forze politiche di opposizione, un interrogazione informando contestualmente la locale azienda sanitaria dell’incresciosa situazione di degrado, chiedendone l’immediato intervento.

Filippo Tripoli – Consigliere comunale di Patti Futura