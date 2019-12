Patti Futura – “Pareggio” nel consiglio comunale di Patti

Da mesi ormai la parità numerica tra maggioranza e opposizione rende palese che il Sindaco Aquino non ha più i numeri per continuare a governare.

Solo oggi, nel momento del bisogno, si rivolge all’opposizione, chiedendo di agevolare l’approvazione del consuntivo, quale atto propedeutico alla stipula dei contratti per gli articolisti.

Una parte dell’opposizione si rende disponibile – a leggere i comunicati stampa di questi giorni – a condizione che l’avv. Aquino si dimetta dalla carica, non di Sindaco però, ma di assessore al bilancio.

“Patti Futura” non è d’accordo. Non poniamo condizioni, ci guida esclusivamente l’interesse preminente di tanti lavoratori che ormai da anni mandano avanti il Comune di Patti, senza certezza sul proprio futuro lavorativo. Il nostro voto non mancherà , non sarà scusa per nessuno.

Però, siamo convinti che ormai la stagione politica del Sindaco Aquino sia giunta al tramonto. La mancanza di numeri in consiglio, le critiche continue e le defezioni di alcuni esponenti della sua maggioranza rendono palese come non si possa più andare avanti. Nette sono le Sue responsabilità per i gravi ritardi dell’amministrazione, ivi compreso un rendiconto 2018 che viene portato all’approvazione del consiglio a dicembre 2019.

È giunto il momento di mettere da parte ogni infingimento di sorta, ognuno si prenda le proprie responsabilità , chiarisca la propria posizione politica e verifichi se non sia ormai opportuno restituire la parola agli elettori prima della normale scadenza.

Delle dimissioni richieste ma che mai giungeranno, Patti Futura ne fa volentieri a meno, pretendiamo, invece, che, chi nei bar o sui comunicati stampa si dichiara distante, alternativo, lontano da questo Sindaco, lo metta per iscritto.

Il giorno dopo della sottoscrizione dei contratti di lavoro dei nostri dipendenti, Patti Futura, con il suo esponente in consiglio, Filippo Tripoli, presenterà , previo confronto con chi ci vorrà stare, una mozione di sfiducia al Sindaco Aquino Giuseppe Mauro.

Basta chiacchiere.

Filippo Tripoli

Consigliere Comunale di Patti