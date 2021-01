Patti Futura: “Necessità di aiuti economici concreti”

“La presenza di diverse imprese sul territorio comunale è un fattore economicamente positivo, la pandemia ha senza dubbio indebolito le aziende e rallentato il processo per la predisposizione e l’approvazione del Prg.

Come gruppo ribadiamo la necessità di aiuti economici concreti, riteniamo inoltre che gli ampliamenti in tempi di crisi rappresentano validi incentivi per quanti già operano nel settore e quanti intendono proporsi. Le attuali aree artigiani e l’ampliamento delle stesse nella già urbanizzata area della nostra zona Asi a monte e a valle del Timeto, rappresentano un tassello importante che nei prossimi mesi questo gruppo politico intende attenzionare e concretizzare.

Chiederemo già da subito una convergenza di impegno a tutti i gruppi consiliari e all’amministrazione affinché si acceleri l’iter per l’approvazione definitiva del nuovo PRG, fino ad allora l’ente deve mettere nelle condizioni migliori quanti hanno investito e vogliono continuare ad investire sul territorio comunale.

I futuri impegni politico amministrativo che la politica Pattese deve porsi non possono prescindere da azioni concrete con il rilancio deciso delle aree artigianali e industriali.Â

Rimane fermo che tutto ciò che auspichiamo non possa prescindere dalla necessità di avere un Comune sano, con i conti in regola e per questo, ancora una volta, facendo appello a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, ribadiamo con fermezza l’urgenza di approvare il piano di riequilibrio approntato dagli uffici comunali.

Circostanza che avvantaggerebbe i tanti creditori del Comune, creando un circolo virtuoso per far ripartire l’economia cittadina.

Il capo gruppo di Patti Futura

Consigliere Comunale Filippo Tripoli