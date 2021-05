Patti Futura – “L’idea di sviluppare idee e progetti partecipati si espande sempre di più!”

Il progetto del laboratorio di idee di “Patti Futura” continua a prendere forma avvalendosi di nuovi consulenti che hanno accolto l’invito incondizionato del gruppo rappresentato in consiglio comunale da Filippo Tripoli. Lo scopo  è sempre quello di elaborare idee e progetti per il rilancio del territorio.

Ai già annunciati specialisti che contribuiranno a stilare un progetto di rilancio della città di Patti, si aggiungono l’Avvocato Adriana Lucia Cernea, la Dottoressa Concetta Ficarra e l’Ingegnere informatico Gabriele Tumeo, che contribuiranno sui temi dell’inclusione sociale, dell’educazione ambientale e del digital marketing.

 “Riteniamo che il rilancio di un territorio passi anche dallo sviluppo di progetti che guardano  con attenzione a tematiche come: il marketing, l’inclusione sociale e l’educazione ambientale. L’idea di  sviluppare un programma partecipato è per noi la strada maestra per una sana politica.”